V galeriji Uffizi odprli prenovljene dvorane, posvečene slikarstvu 16. stoletja

Firence, 3. junija - V florentinski galeriji Uffizi so v sredo odprli 14 prenovljenih razstavnih dvoran, posvečenih italijanskemu slikarstvu 16. stoletja. V njih so na ogled dela umetnikov od Tiziana in Tintoretta do Lorenza Lotta in Paola Veroneseja, skupaj več kot 105 mojstrovin beneškega in florentinskega slikarstva.