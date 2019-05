Nesreča gumenjaka na Renu zahtevala najmanj tri življenja

Strasbourg, 30. maja - Na reki Ren na francosko-nemški meji se je danes prevrnil gumijasti čoln, pri čemer so po prvih podatkih umrli najmanj trije ljudje. Kot so sporočile oblasti v Alzaciji, je med smrtnimi žrtvami nesreče tudi šestletna deklica. Eno deklico še pogrešajo, iščejo pa jo tako francoski kot nemški reševalci in potapljači, poročajo tuje tiskovne agencije.