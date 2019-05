Pau, 30. maja - Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Pauju so slovenski kanuisti in kajakašice svojo kvalifikacijsko nalogo opravili zelo dobro. Za edini spodrsljaj je poskrbela Urška Kragelj, ki je izpadla, potem ko je v drugi vožnji storila napako in si priborila 50 kazenskih sekund.