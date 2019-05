Slovenci se počutimo mlade do 50. leta starosti, Paragvajci pa kar do 60,6 leta

Ljubljana, 30. maja - Rek, da smo stari toliko, kolikor se počutimo, potrjujejo tudi rezultati nove raziskave svetovnega združenja Win International, ki jo je v Sloveniji in na Hrvaškem izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana. Slovenci se počutimo mlade vse do 50. leta starosti. Najdlje se mladi počutijo Paragvajci, in sicer vse do 60,6 leta.