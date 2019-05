Osaka in Đoković napredovala med 32

Pariz, 30. maja - Favorizirane teniške igralke in igralci so se bolj ali manj prebili v 3. krog odprtega prvenstva Francije v Parizu, med njima tudi oba prva nosilca. Japonka Naomi Osaka je bila boljša od Belorusinje Viktorije Azarenke s 4:6, 7:5 in 6:3, prvi lopar v moški konkurenci Srb Novak Đoković pa od Švicarja Henrija Laaksonena s 6:1, 6:4 in 6:3.