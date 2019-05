V Zagrebu letno srečanje hrvaških, slovenskih in mednarodnih investitorjev

Zagreb, 30. maja - V Zagrebu so se danes začeli 6. slovenski in hrvaški dnevi investitorjev, na katerih imajo potencialni vlagatelji možnost neposredno spoznati družbe, ki so uvrščene na ljubljansko in zagrebško borzo. Dvodnevnega dogodka se udeležuje 28 investicijskih družb in bank ter 63 vlagateljev in analitikov.