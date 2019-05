Ljubljana, 30. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste na obvoznicah in avtocestah prihaja do zastojev. Gneča je na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici, v smeri Primorske ter na vzhodni obvoznici mimo Bizovika proti Golovcu.