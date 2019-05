Na Gorenjskem tri zlate inovacije

Kranj, 30. maja - Regionalna GZS Gorenjska je s podporniki INOvativnosti in v partnerstvu z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter agencijo Spirit letos podelila tri zlate, pet srebrnih in dve bronasti priznanji. Vse tri zlate inovacije se bodo potegovale za priznanje na nacionalni ravni, ki jih bodo podelili septembra.