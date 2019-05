Tonin v odzivu na Erjavčeve očitke: Pravico imamo vedeti, zakaj je prišlo do nepravilnosti

Ljubljana, 30. maja - Predsednik komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Matej Tonin se je danes odzval na očitke ministra Karla Erjavca, češ da laže, zlorablja komisijo in škodi slovenskim interesom. "Pravico imamo vedeti, zakaj je prišlo do nepravilnosti, ki jih je nenazadnje v vmesni sodbi ugotovilo tudi arbitražno sodišče," je poudaril.