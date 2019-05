Ljubljanska borza: V ospredju delnice Krke

Ljubljana, 30. maja - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je danes malenkost zdrsnil. Opravljenih je bilo za 1,86 milijona evrov poslov. Najprometnejše so bile delnice Krke, katerih tečaj je obstal na izhodišču. Prometnejše delnice NLB so se podražile, delnice Cinkarne pa pocenile. Še vedno so bile v ospredju obveznice Gorenja, pa tudi obveznice KD Group.