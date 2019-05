Padel še tretji razpis za ravnatelja ljubljanske operno-baletne hiše

Ljubljana, 30. maja - SNG Opera in balet Ljubljana bo še nekaj časa brez ravnatelja s polnim mandatom, saj je padel tudi tretji javni razpis za to delovno mesto. Ker nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, ga bo ministrstvo za kulturo, kot so pojasnili za STA, ponovilo. Do takrat bo hišo vodil Staš Ravter kot vršilec dolžnosti.