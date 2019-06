Na GZS ustanovili Strateški svet za energetski prehod

Ljubljana, 2. junija - Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so ta teden ustanovili Strateški svet za energetski prehod, namenjen oblikovanju stališč in priporočil gospodarstva ob sprejemanju dokumentov ter okoljskih ciljev na področju energetskega prehoda. Sestavljajo ga predstavniki proizvajalcev in distributerje energije, podjetij, prometa in gradbeništva.