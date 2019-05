Sindikat zdravstva in socialnega varstva bo vodila Irena Ilešič Čujovič

Ljubljana, 30. maja - Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije bo po novem vodila Irena Ilešič Čujovič, ki je doslej na sindikatu delovala na področju nudenja pravne pomoči in zastopanja pravic članov sindikata v postopkih pred delodajalci ter pred upravnimi in sodnimi organi. Kot prvo nalogo je izpostavila določitev in uveljavitev standardov in normativov.