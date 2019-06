Broadway zabeležil rekordno sezono

New York, 3. junija - Gledališča na Broadwayju v New Yorku so z letošnjimi predstavami zabeležila rekordno sezono tako po številu obiskovalcev kot po prihodkih, ki so se v zadnjih desetih letih podvojili, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz gledališč. Za ogled 38 različnih predstav je 14,7 milijona obiskovalcev porabilo 1,82 milijarde dolarjev.