Hercogova po poti Zidanškove in Jakupovičeve

Pariz, 30. maja - Na teniškem odprtem prvenstvu Francije v Parizu je po Tamari Zidanšek in Dalili Jakupovič v konkurenci ženskih dvojic izpadla še Polona Hercog. Od Mariborčanke in njene ruske partnerke Jevgenije Rodine je bila v uvodnem krogu boljša poljsko-kitajska kombinacija Alicja Rosolska-Zhaoxuan Yang, ki je po uri in štirih minutah zmagala s 6:2 in 6:2.