Na Loškem se začenja 17. teden podeželja

Škofja Loka, 1. junija - Tradicionalni 17. Teden podeželja na Loškem, ki se začenja danes, bo do 8. junija ponudil vrsto dogodkov. Njihov namen je predstavitev rezultatov razvojnih aktivnosti na škofjeloškem območju, krepitev sodelovanje med različnimi akterji na področju razvoja podeželja in turizma ter promocija podeželja, ponudnikov in dejavnosti na podeželju.