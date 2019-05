Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola z novimi učnimi delavnicami

Ljubljana, 30. maja - Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana bo predvidoma novembra dobila nov objekt. Na zemljišču ob šoli so namreč danes položili temeljni kamen za gradnjo novih šolskih delavnic, v katerih bodo izobrazili 150 novih strokovnjakov. Slovesnosti se je udeležil tudi minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo.