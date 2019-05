Čašo nesmrtnosti na Lirikonfestu prejel pesnik in prevajalec Uroš Zupan

Velenje, 31. maja - Osrednjo festivalsko nagrado letošnjega 18. Lirikonfesta Velenje, poimenovano velenjica - čaša nesmrtnosti, je prejel pesnik in prevajalec Uroš Zupan. Nagrajenca so razglasili v četrtek zvečer na slovesni Akademiji Poetična Slovenija, na kateri so podelili tudi druge nagrade in priznanja tega mednarodnega književnega srečanja v Velenju.