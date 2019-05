Znani nominiranci za Levstikovo nagrado

Ljubljana, 30. maja - Znani so nominiranci za Levstikovo nagrado 2019 za izvirno leposlovje in izvirno ilustracijo. Nagrajenca bosta znana 13. junija, ko bodo razglasili tudi prejemnika Levstkove nagrade za življenjsko delo na področju leposlovja in ilustracije ter simbolno odkrili njuni plošči pod Levstikovimi arkadami pred Konzorcijem.