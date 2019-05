Gorenjski muzeji povezani v muzejsko-planinsko transverzalo

Mojstrana, 30. maja - Gorenjski muzeji so letos nadgradili svoje že večletno sodelovanje z vzpostavitvijo Gorenjske muzejsko-planinske transverzale. Ta obiskovalce vodi čez hribe in doline od muzeja do muzeja ter vključuje 23 vrhov in šest muzejev, so snovalci povedali na današnji novinarski konferenci v Mojstrani.