Dolenjska avtocesta pri Višnji Gori ponovno odprta

Ljubljana, 30. maja - Na dolenjski avtocesti so pri Višnji Gori proti Novemu mestu odstranili posledice prometne nesreče, ki se je zgodila okoli 8.30, tako je avtocesta ponovno odprta. Še vedno je zastoj do priključka Grosuplje vzhod, na tem odseku je vozišče še vedno spolzko, poroča prometnoinformacijski center.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je zjutraj na dolenjski avtocesti v bližini izvoza Višnja gora v smeri Novega mesta voznica osebnega vozila zaradi neprilagojene hitrosti trčila v cisterno, nato pa zapeljala z vozišča. V nesreči ni bil poškodovan nihče. Voznici je bili izdan plačilni nalog.

Policisti so kraj nesreče zavarovali, gasilci pa sanirali iztekanje goriva iz rezervoarja tovornega vozila.

Iz rezervoarja cisterne je po podatkih uprave za zaščito in reševanje izteklo približno 350 litrov dizelskega goriva, ki se je razlilo po cestišču. Gasilci so z vpojnimi sredstvi posuli približno 280 metrov cestišča. Delavci Darsa so cestišče temeljito oprali ter pospravili kraj nesreče.