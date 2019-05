Remcu nov mandat na čelu stanovanjskega sklada

Ljubljana, 30. maja - Vlada je danes Črtomirja Remca imenovala za direktorja Stanovanjskega sklada RS za dobo štirih let, in sicer od 1. julija 2019 do 30. junija 2023, z zmožnostjo ponovnega imenovanja, so po seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Remec je že sedaj direktor sklada.