Debbie Harry napovedala avtobiografijo o začetkih Blondie

London, 2. junija - Debbie Harry, pevka ameriške skupine Blondie, je napovedala izid svoje prve avtobiografije, naslovljene Face It. V njej se bo spominjala začetkov delovanja zasedbe v 70. letih minulega stoletja, ko so njeni člani v svoj izjemno uspešen pop spojili tri tedaj priljubljene glasbene sloge - punk, disco in rap, je poročal britanski The Guardian.