Pred 200 leti se je rodil vplivni ameriški pesnik Walt Whitman

New York, 31. maja - Mineva 200 let od rojstva ameriškega pesnika, esejista, humanista in novinarja Walta Whitmana, ki danes velja za enega najbolj vplivnih ameriških pesnikov vseh časov. Najbolj poznan je po zbirki Travne bilke iz leta 1855, v kateri je v prostem verzu in bogatem, pogosto simboličnem jeziku slavil Ameriko kot deželo velikih možnosti.