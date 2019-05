Valletta, 30. maja - Malteška mornarica je v sredo zvečer pred libijsko obalo rešila 75 migrantov, ki so se oprijemali ograje ribogojnice v morju. Migrante, ki so se podali na nevarno prečkanje Sredozemskega morja, bodo odpeljali na Malto, so danes sporočili iz malteške vojske.