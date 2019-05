Delež odraslih kadilcev ostaja enak, vendar povprečno pokadijo cigareto manj

Ljubljana, 30. maja - Zaradi kajenja v Sloveniji letno umre 3000 oseb. Med mladostniki se kajenje zmanjšuje, med odraslimi pa delež kadilcev ostaja enak. Za opuščanje kajenja so na voljo številni ukrepi, med najbolj učinkovitimi so zakonski ukrepi, so pojasnili govorniki na nacionalnem simpoziju ob svetovnem dnevu brez tobaka. Prihodnje leto pa prinaša enotno embalažo.