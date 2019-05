Blues v finalu NHL izenačili izid v zmagah na 1:1

Boston, 30. maja - Hokejisti Saint Louis Blues so v severnoameriški ligi NHL na gostovanju po podaljšku premagali Boston Bruins s 3:2 (2:2, 0:0, 0:0) in izid v zmagah v finalu za Stanleyjev pokal izenačili na 1:1. Srečanje je odločil Carl Gunnarsson po treh minutah in 51 sekundah dodatnega dela igre. Tretja tekma bo v noči na nedeljo po slovenskem času v St. Louisu.