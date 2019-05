Papež Frančišek začenja večdnevni obisk Romunije

Bukarešta, 31. maja - Papež Frančišek bo od danes do nedelje na obisku v Romuniji, kamor bo pripotoval slabe štiri tedne po obisku v Bolgariji in Severni Makedoniji. Do njegovega obiska Romunije prihaja v času zelo občutljivih političnih razmer v državi. Med obiskom bo papež prvič daroval mašo v skladu s pravoslavnim obredom.