Koper, 30. maja - V Kopru se danes s kvalifikacijskimi nastopi začenja svetovni pokal v športni gimnastiki. Nastopil bodo moški na parterju, konju z ročaji in krogi ter ženske v preskoku in dvovišinski bradlji. Med domačimi telovadci bodo v ospredju že danes Taja Belak in Tjaša Kysselef.