Dnevnik: Višji sodniki potrdili obsodbo Brezarja za poskus uboja

Ljubljana, 30. maja - Višji sodniki so potrdili sodbo ljubljanskega okrožnega sodišča za Martina Brezarja. Oktobra lani ga je sodišče spoznalo za krivega poskusa uboja nekdanjega državnega prvaka v bodibildingu leto dni prej v Kočevju in mu odredilo sedem let in sedem mesecev zapora. Sodba je s tem postala pravnomočna, danes poroča Dnevnik.