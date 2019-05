Regionalna gospodarska zbornica Celje nagradila najboljše inovacije

Celje, 30. maja - Regionalna gospodarska zbornica Celje je danes podelila štiri zlata, pet srebrnih, tri bronasta priznanja in pet priznanj za prispevek na področju inovativnosti. Na izboru je s 17 inovacijami sodelovalo 70 inovatorjev iz 12 podjetij in dva samostojna inovatorja, so sporočili iz zbornice.