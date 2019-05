Na EP v Pauju danes prvi nastopi

Pau, 30. maja - V francoskem Pauju so včeraj s slavnostnim mimohodom reprezentanc in z govori veljakov tega športa odprli evropsko prvenstvo v kajaku in kanuju na mirnih vodah. Slovensko zastavo je nosila najmlajša v reprezentanci, kanuistka Eva Alina Hočevar, to nalogo sta ji odstopila Peter Kauzer in Benjamin Savšek, sicer prva slovenska aduta na prvenstvu.