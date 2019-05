Chelsea po zmagi nad Arsenalom s 4:1 drugič osvojil evropski pokal

Baku, 29. maja - Nogometaši Chelseaja so Bakuju v finalu evropske lige premagali Arsenal s 4:1 (0:0) in v tem tekmovanju slavili še drugič po letu 2013. Obenem so sezono evropskega pokala kot prvi doslej končali brez poraza. Arsenal je po finalu pokala Uefe v sezoni 1999/00 in porazu proti Galatasarayu še drugič končal brez te evropske lovorike.