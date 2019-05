V Bosni in Hercegovini protesti proti pravosodju zaradi posnetka korupcije

Sarajevo, 29. maja - V središču Sarajeva se je danes zbralo več sto ljudi, ki so protestirali proti pravosodju. Na ulice so odšli, potem ko je v javnost prišel video posnetek, na katerem se predsednik Visokega sodnega in tožilskega sveta pogaja o podkupnini, poročajo tuje tiskovne agencije.