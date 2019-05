Michael Wolff v novi knjigi o Trumpovi organizaciji kot kriminalni združbi

New York, 30. maja - Michael Wolff je po odmevni knjigi o predsedniku ZDA Donaldu Trumpu Ogenj in bes napisal novo knjigo z naslovom Obleganje: Trump pod ognjem. V njej med drugim navaja Steva Bannona, ki Trumpovo organizacijo opredeljuje kot kriminalno združbo, in pričakuje, da bodo preiskave Trumpovih financ pomenile njegov politični propad.