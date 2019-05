Na seji odborov DZ opozorili na tveganja kanalizacijskega kanala C0 v Ljubljani

Ljubljana, 29. maja - Člani pristojnih parlamentarnih odborov so se na današnji skupni seji na temo kanalizacijskega kanala C0, ki teče preko ljubljanskega vodonosnika, zavzeli za zaščito pitne vode v prestolnici. Predlagatelji seje, SDS, so prepričani, da je ta ogrožena prav zaradi omenjenega projekta, pristojne pa so pozvali k spremembi trase kanala C0.