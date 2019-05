Močan dež zajel Medulin in Rovinj

Zagreb/Rovinj/Medulin, 29. maja - Močno neurje z dežjem in vetrom je danes povzročilo težave prebivalcem v nekaterih delih hrvaške Istre. Gasilci so posredovali na območju Medulina, Rovinja in Pulja, kjer je padlo največ dežja, so potrdili v štabu civilne zaščite Istrske županije. Reka Mirna je narasla tik pod raven, ob kateri razglasijo izredne protipoplavne ukrepe.