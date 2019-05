Bevk: Resno se bo treba lotiti okrepitve kadrov v SV

Ljubljana, 29. maja - Člani odbora DZ za obrambo so danes obiskali Poveljstvo sil Slovenske vojske. Poslance so sprejeli minister za obrambo Karl Erjavec, načelnica Generalštaba Slovenske vojske (SV), generalmajorka Alenka Ermenc in poveljnik sil SV, brigadir Milan Žurman. Po oceni predsednika odbora Sama Bevka (SD) se bo treba zelo resno lotiti okrepitve kadrov v SV.