Novinarsko razsodišče pri prispevkih Nove24 TV in Demokracije ugotovilo kršitve kodeksa

Ljubljana, 29. maja - Novinarsko častno razsodišče (NČR) je odločilo o pritožbah na članka portalov Žurnal24 in Demokracija ter prispevkov Planeta TV in Nove24 TV. Kršitev novinarskega kodeksa je ugotovilo pri novinarju J. Ž. in odgovornemu uredniku Demokracije Jožetu Biščaku ter novinarju Luki Svetini in odgovornemu uredniku Nove24 TV Borisu Tomašiču.