Evropski teden trajnostnega razvoja letos s 6000 dogodki

Ljubljana, 30. maja - V državah EU in širši regiji bo od danes do srede že petič potekala akcija Evropski teden trajnostnega razvoja. Gre za vseevropsko pobudo za spodbujanje in predstavljanje aktivnosti, projektov in dogodkov, ki podpirajo trajnostni razvoj. Po vsej Evropi je napovedanih okoli 6000 dogodkov, od tega v Sloveniji 24.