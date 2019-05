Na simpoziju mlinarstva in pekarstva o novostih

Portorož, 29. maja - Predstavniki živilske dejavnosti so se v Portorožu zbrali na 16. simpoziju mlinarstva in pekarstva, na katerem so spregovorili o novostih v prehrani, mlinarstvu, pekarstvu in slaščičarstvu. Udeležila se ga je tudi kmetijska ministrica Aleksandra Pivec, ki je izpostavila pomen dediščine te industrije in ozaveščanja potrošnikov.