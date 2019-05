Ljubljanska borza: V ospredju obveznice Gorenja

Ljubljana, 29. maja - Na Ljubljanski borzi so bile danes najbolj prometne obveznice Gorenja, za katere so se njihovi imetniki na predlog Gorenjevega novega lastnika odločili, da jih umaknejo z borze. Promet z njimi je dosegel 3,4 milijona evrov, skupni promet pa štiri milijone evrov. V prvi kotaciji so bile najprometnejše delnice Krke, indeks je obstal na izhodišču.