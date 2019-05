Edina prava anketa so bile tokrat očitno res le volitve

Ljubljana, 29. maja - Trditev, da so edina prava ankete volitve, ki so jo pred evropskimi volitvami izrekali številni politični akterji, se je vsaj tokrat izkazala za resnično. Volilne napovedi so namreč v nekaterih delih precej odstopale od dejanskega izida volitev, kar pa po besedah Sama Uhana s FDV spričo specifičnosti evropskih volitev ni nič presenetljivega.