Študija: Ogljikov dioksid bi lahko skladiščili pod Severnim morjem

Berlin, 2. junija - Ogljikov dioksid bi lahko skladiščili globoko pod Severnim morjem, je razvidno iz raziskave skupine znanstvenikov. To naj bi bila dobra rešitev navkljub tamkajšnjim vrtinam do nahajališč nafte in plina, saj naj skladiščeni ogljikov dioksid kljub morebitnemu puščanju ne bi mogel potovati nazaj v ozračje, temveč bi razpadel v morju.