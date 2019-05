Lani terciarno izobraževanje končalo dobre tri odstotke manj diplomantov kot pred desetletjem

Ljubljana, 29. maja - V letu 2018 je diplomiralo 16.680 študentov terciarnega izobraževanja, kar je 1,3 odstotka več kot v letu 2017 in 3,1 odstotka manj kot pred desetimi leti. Največ je bilo diplomantov poslovnih in upravnih ved, prava, najmanj pa kmetijstva, gozdarstva, ribištva in veterinarstva, kažejo podatki državnega statističnega urada (Surs).