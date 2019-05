V Galeriji Kresija soočenje mladih slovenskih in belgijskih umetnikov

Ljubljana, 31. maja - V Galeriji Kresija bodo odprli razstavo mladih slovenskih in belgijskih umetnikov, ki se, čeprav z različnimi mediji, vsi zanimajo za fiktivno in utopično prihodnost mestnih in podeželskih krajin. Predstavili se bodo Adrijan Praznik, Ivana Bajec, Jara Vogrič in Maruša Meglič ter Lisa Matthys, Nel Bonte, Pieter Leon Vermeersch in Stefanie De Vos.