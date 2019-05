Lavrov s Pahorjem in Šarcem tudi o krizi v Ukrajini

Ljubljana, 29. maja - Ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova sta drugi in zadnji dan delovnega obiska v Sloveniji ločeno sprejela tudi predsednik republike Borut Pahor in premier Marjan Šarec. Pahor se je z ruskim gostom med drugim pogovarjal o pobudi Tri morja, s Šarcem je Lavrov govoril o dvostranskih odnosih in razmerah v svetu, z obema pa o krizi v Ukrajini.