V Mariboru o zbiranju, prodaji in komuniciranju sodobne umetnosti

Maribor, 30. maja - Umetnostna galerija Maribor (UGM) in mariborski Center za kreativnost pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) danes vabita na dvodnevni dogodek Art for Sale. Ta bo po napovedih prvič na enem mestu v Sloveniji zbral pomembne regionalne akterje s področja zbiranja, prodaje in promocije sodobne vizualne umetnosti.