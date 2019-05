Na okrogli mizi o ustvarjalnem spodbujanju aktivnega državljanstva

Ljubljana, 29. maja - Ustvarjalno spodbujanje aktivnega državljanstva je bila tema okrogle mize, na kateri so sodelovali predstavniki političnega, univerzitetnega in ustvarjalnega sektorja iz različnih sredozemskih držav. Govorili so o tem, kako lahko kulturne in ustvarjalne industrije spodbujajo aktivno državljanstvo med mladimi, ter o problemih, s katerimi se soočajo.