Novembrskega vloma v hišo na območju Bistrice ob Sotli osumili 53-letnega moškega

Brežice, 29. maja - Vloma v hišo, ki se je zgodil sredi novembra na območju Bistrice ob Sotli in s katerim je bilo lastnikom povzročene za približno 50.000 evrov gmotne škode, so osumili 53-letnega moškega z območja Novega mesta. V zadnjem tednu so mu odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.